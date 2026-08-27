T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/413 Esas 26.08.2026

İ L A N

BÜYÜKÇEKMECE 1. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , SEDAT KURTPENÇE ile Davalı , OLGA POLOZHENTSEVA arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Babalık Davası) davası nedeniyle;

İlgili boşanma davası nedeni ile tüm aramalara rağmen bulunamayan davalıya OLGA POLOZHENTSEVA'ya gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2022/413 esas ve 2026/64 karar sayılı ve 08/04/2026 tarihli kararı ile;

1-Açılan davanın KABULÜNE; 06/02/2016 tarihli, Alibey Hostipitol da saat 21:00 da 2390 gram ağırlığında dünyaya gelen, TOPRAK isimli çocuğun, babasının 32503780356 TC Nolu davacı SEDAT KURTPENÇE'nin olduğunun tespitine, bu hususun nüfus kayıtlarında kayıt ve tescili ve düzeltilmesine,

2-Alınması gereken 732,00 TL peşin harçtan davacı tarafından yatırılan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL nin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Alınması gereken 615,40 TL peşin harçtan davacı tarafından yatırılan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 651,30 TL nin davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

5-Yatırılan avanstan harcanmayan kısmın yatırana iadesine.

Davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya gönderilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.. " Gerekçeli Kararın davalı OLGA POLOZHENTSEVA' ya ilanen tebliğ olunur.