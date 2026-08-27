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Giriş Tarihi: 28.08.2026 00:00

T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

ESAS NO

BULUNDUĞU YER

MEVKİİ

ADA

PARSEL

VASFI

YÜZ ÖLÇÜMÜ

MALİKİN ADI SOYADI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

2026/247

Hacılar Köyü

Sarıkum

145

137

Yol

148,27 m2

Hatice YÜZLÜ,

Hasan yüzlü, Mevlüt Yüzlü, Hayri Acar, Fatime Koşar, Münevver Kaya, Hasime Ballı, Fatime Soylu, Müyesser Kanbak, Hanife Yüzlü, Mehmet Yüzlü, Sebahattin Acar, Muharrem Yüzlü, İsmail Acar, Safinaz İstek.

Karayolları Genel Müdürlüğü

Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.

2026/247

Hacılar Köyü

Sarıkum

145

138

Yol

389,21 m2

Hatice YÜZLÜ,

Hasan yüzlü, Mevlüt Yüzlü, Hayri Acar, Fatime Koşar, Münevver Kaya, Hasime Ballı, Fatime Soylu, Müyesser Kanbak, Hanife Yüzlü, Mehmet Yüzlü, Veysel Yüzlü, Sebahattin Acar, Muharrem Yüzlü, İsmail Acar, Safinaz İstek.

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2026/248

Hacılar Köyü

Sarıkum

145

127

Yol

19,18 m2

Ramazan Kavuk

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2026/248

Hacılar Köyü

Sarıkum

145

128

Yol

1294,01 m2

Ramazan Kavuk

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2026/249

Hacılar Köyü

Sarıkum

145

143

yol

534,59 m2

Yahya Uslu

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2026/250

Hacılar Köyü

Sarıkum

145

139

yol

817,06 m2

Ayişe Gerik, Mehmet Gerik

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2026/251

Hacılar Köyü

Sarıkum

145

125

yol

1190,97 m2

Aysel Soylu, Mehmet Soylu, Yasemin Buruşlu, Selahattin Soylu, Dilek Azaklı, Çiğlem Soylu Çetin

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2026/251

Hacılar Köyü

Sarıkum

145

126

yol

173,78 m2

Aysel Soylu, Mehmet Soylu, Yasemin Buruşlu, Selahattin Soylu, Dilek Azaklı, Çiğlem Soylu Çetin

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T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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