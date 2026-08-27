Giriş Tarihi: 28.08.2026 00:00
|
T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
|
Aşağıda malikleriyle cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasında tensiben verilen karar gereğince; Zonguldak ili Çaycuma ilçesi sınırları dahilinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları adına tescil davası açılmıştır.Konuya ve taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşımazın kamulaştırmasını yapan idare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin malikler adına Türkiye Vakıflar Bankası Çaycuma Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
|
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|
ESAS NO
|
BULUNDUĞU YER
|
MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL
|
VASFI
|
YÜZ ÖLÇÜMÜ
|
MALİKİN ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
|
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
|
2026/247
|
Hacılar Köyü
|
Sarıkum
|
145
|
137
|
Yol
|
148,27 m2
|
Hatice YÜZLÜ,
Hasan yüzlü, Mevlüt Yüzlü, Hayri Acar, Fatime Koşar, Münevver Kaya, Hasime Ballı, Fatime Soylu, Müyesser Kanbak, Hanife Yüzlü, Mehmet Yüzlü, Sebahattin Acar, Muharrem Yüzlü, İsmail Acar, Safinaz İstek.
|
Karayolları Genel Müdürlüğü
|
Kamu Yararı Kararı, Kıymet Takdir Raporu, Kamulaştırma Talebi, Uzlaşma görüşmelerine çağrı tutanağı, Tapu Kaydı, Kadastro Tutanağı, Kroki,Anlaşmazlık Tutanağı.
|
2026/247
|
Hacılar Köyü
|
Sarıkum
|
145
|
138
|
Yol
|
389,21 m2
|
Hatice YÜZLÜ,
Hasan yüzlü, Mevlüt Yüzlü, Hayri Acar, Fatime Koşar, Münevver Kaya, Hasime Ballı, Fatime Soylu, Müyesser Kanbak, Hanife Yüzlü, Mehmet Yüzlü, Veysel Yüzlü, Sebahattin Acar, Muharrem Yüzlü, İsmail Acar, Safinaz İstek.
|
"
|
"
|
2026/248
|
Hacılar Köyü
|
Sarıkum
|
145
|
127
|
Yol
|
19,18 m2
|
Ramazan Kavuk
|
"
|
"
|
2026/248
|
Hacılar Köyü
|
Sarıkum
|
145
|
128
|
Yol
|
1294,01 m2
|
Ramazan Kavuk
|
"
|
"
|
2026/249
|
Hacılar Köyü
|
Sarıkum
|
145
|
143
|
yol
|
534,59 m2
|
Yahya Uslu
|
"
|
"
|
2026/250
|
Hacılar Köyü
|
Sarıkum
|
145
|
139
|
yol
|
817,06 m2
|
Ayişe Gerik, Mehmet Gerik
|
"
|
"
|
2026/251
|
Hacılar Köyü
|
Sarıkum
|
145
|
125
|
yol
|
1190,97 m2
|
Aysel Soylu, Mehmet Soylu, Yasemin Buruşlu, Selahattin Soylu, Dilek Azaklı, Çiğlem Soylu Çetin
|
"
|
"
|
2026/251
|
Hacılar Köyü
|
Sarıkum
|
145
|
126
|
yol
|
173,78 m2
|
Aysel Soylu, Mehmet Soylu, Yasemin Buruşlu, Selahattin Soylu, Dilek Azaklı, Çiğlem Soylu Çetin
|
"
|
"
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02536164