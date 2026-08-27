T.C. GEREDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2025/535 Esas

Konu : Gaiplik İlanı hk.

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Bolu ili Gerede ilçesi Seviller Mahallesinde bulunan 271 ada 19 parsel no'lu taşınmazda hissedar olan "Halil eşi Şerife ve Seyit Ahmet eşi Zeliha" isimli şahıslara ait mirasın hazineye aidiyeti talep edildiğinden gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.03.06.2026