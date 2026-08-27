T.C. İPSALA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/362 Esas

Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından davalılar aleyhine mahkememizde dava konusu Edirne İli, İpsala İlçesi, Turpçular Köyü, 1996 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Turpçular Köyü, 2212 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Turpçular Köyü, 2101 parsel, Edirne İli, İpsala İlçesi, Turpçular Köyü, 1633 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında davalı MEHMET NABİ TAŞKIN'ın (T.C.:36925261172) adresine gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi ve zabıta araştırmasında sonuçsuz kalması nedeniyle; dava dilekçesi ve duruşma gününün ilalen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle duruşma günü olan 21/10/2026 günü saat 10:05'da İpsala Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya bir vekil tarafından temsil edilmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.