T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/201

KARAR NO : 2026/157

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan mahkememizin 31/03/2026 tarih 2025/201 E. 2026/157 Karar sayılı ilamı ile TCK.125/1-2,4, 62/1,52/2-4 maddeleri uyarınca 8.700,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, adli para cezasının birer ay ara ile 4 eşit taksit halinde ödenmesine, zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen kısmının hapse çevrileceğinin ihtarına, sanık hakkında kurulan hükmün CMK.'nın 231/5 md.gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen kararın Mustafa ve Hatice oğlu 25/01/1980 doğumlu VEYSEL BOLAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçe ile bizzat başvurarak veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirmek suretiyle istinaf yasa yolunun açık olduğu, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 26/08/2026