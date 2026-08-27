Giriş Tarihi: 28.08.2026 00:00
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2024/5151 TLMT.
24/08/2026
DÜZELTME İLANI
Aşağıda yazılı tarihlerde açık artırması yapılacak İstanbul İl, Başakşehir İlçe, ALTINŞEHİR Mahalle/Köy, KUMOCAKLARI Mevkii, 3191 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm de kayıtlı taşınmazın 25/07/2026 tarihli satış ilanında KDV oranının %1 olarak yazılmış olsa da KDV oranının düzeltilmesine karar verilmiş, satışta uygulanacak KDV oranın; KDV KANUNUN 17.MADDESİ 4.FIKRASI UYARINA KDV DEN MUAF OLDUĞU ilan olunur.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 13:58
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:58
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 13:58
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