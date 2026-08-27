T.C. SELENDİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı: 2026/46 Esas 05.08.2026

İLAN METNİ

Davalı : HARUN ERASLAN - (65032278148,YOZGAT ili, MERKEZ ilçesi, SARIHACILI mah/köy, 97 Cilt, 20

Aile sıra no, 80 sırada nüfusa kayıtlı, ABDULLAH ve FATMA oğlu/kızı, 22/05/1979 dogumlu) Evkra3 Mahallesi 126/13

Sokak No: 2 Daire:2 Bornova/ İZMİR

Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 13/03/2026 tevzi tarihli dava dilekçesi ileİş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) dava açıldığı, dava dilekçesinde özetle kusur oranları yargılama aşamasında alınacak bilirkişi raporuyla değişebileceğinden alacağı net olarak belirtemediklerini, 6100 sayılı HMK'nun 107. Maddesi gereği kurum zararından şimdilik 20.000 TL kurum zarının tahsis onay, sarf ve tediye tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ettiklerini, tüm araştırmalara rağmen davalının tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin, tensip zaptının ve duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup; Davaya cevap verme süresi HMK 317. maddesine göre iki haftadır, HMK 318 maddesince tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delil olduğunu da belerterek elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemeniz, başka yerden gelecek belge ve dosyaların nereden getireleceğine dair açık bilgileri bildirmeniz ihtar ve tebliğ olunacağı, ön inceleme duruşma günü: 17/11/2026 günü saat 10:20'de 6100 sayılı HMK madde 139 uyarınca mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız, sulh için gerekli hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde, karşı taraf duruşmaya geldiği ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ön inceleme duruşma davetiyesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizce gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerinizi getirtilebilmeniz amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemeniz hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmanıza karar verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.

Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren T.K. 31. maddesi gereğince 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine tebliğ olunur. 05/08/2026