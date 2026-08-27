T.C. ZARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/263 Esas

Mahkememizde derdest olan Ortaklığın Giderilmesi davası kapsamında Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen dahili davalı Hicran Ackermann Kaynak (T.C.:119.....374)'ın tebligata elverişli açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; 19/10/2026 günü saat 09.50'da yapılacak olan duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu tarafınıza ilanen tebliğ ve ihtar olunur.