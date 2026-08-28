T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/738 Esas 17.08.2026

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Davacı , AYŞE CELEBE ile Davalı , ABDULLAH CELEBE arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

17/12/1950 doğumlu, 42961655356 TC kimlik numaralı davalı ABDULLAH CELEBE'ye Ön İnceleme duruşmasının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı ABDULLAH CELEBE'ye "HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkememize sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği ihtar olunur." ihtarı ile ön inceleme duruşma ( 04/11//2026 günü saat: 11:30) günü yerine kain olmak üzere TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.