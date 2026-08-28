T.C. ANKARA BATI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Dosya No: 2025/485 ESAS

Davacı Halis TAŞKIN vekili tarafından, Davalılar Elfesiya TAŞKIN, Fevziye TAŞKIN, Fevziye YILDIRIM, Muazzez SOLAK, Etimesgut İlçe Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememize açılan Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli) davasına verilen ara karar gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dilekçesinde özetle; Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Parmaksız Mah/Köyü nüfusunda Ahmet TAŞKIN (TC:11807165144) nüfusuna kayıtlı Fevziye TAŞKIN (TC:42610138476) ve Muazzez TAŞKIN (TC:17938977472) ile yine aynı nüfusta Musa TAŞKIN (TC:11795165522) nüfusuna kayıtlı Fevziye TAŞKIN (TC:11765166542) ve Elfesiya TAŞKIN (TC:11747167116)'ın aynı kişiler olduğu belirtilerek, mükerrerlik iddiasında bulunulmuş olup Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Parmaksız Mah/Köyü nüfusunda Musa TAŞKIN (TC:11795165522) nüfusuna kayıtlı Fevziye TAŞKIN (TC:11765166542) ve Elfesiya TAŞKIN (TC:11747167116)'ın nüfustan silinmesi ile Elmast TAŞKIN'ın mirasçısı olmadığının tespiti talep edilmiştir.

Davalılardan Fevziye Taşkın ile Elfisiya Taşkın hakkında yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar adresleri tespit edilemediğinden bu defa bu kişiler yönünden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden duruşma günü 06.10.2026 günü saat 10.28 e bırakılmış olup duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, duruşmaya gelmedikleri taktirde veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edilip karar verileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.