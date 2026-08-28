T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2026/18 Tereke Satış 26.8.2026

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLÂN

MAHKEMESİ: Bodrum 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 03.07.2026 gün, 2025/6 Tereke Esas 2026/18 Tereke Karar sayılı Terekenin İflâs Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN: HASAN HÜSEYİN DİNÇER (TC Kimlik No:57367314400, İsmail ve Hatice oğlu, Bodrum-25.7.1933 dğ.lu,)

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır. İİK'nun 166. maddesi gereğince ilân ve tebliğ olunur.