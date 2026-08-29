T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2022/1386 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1386 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Kızılcaali Mahallesi, Maslaklar Mevkii, 104 ada, 12 parsel sayılı, Tarla vasıflı, 93.926,71 m2 Yüzölçümlü, taşınmazın 475/1104 HİSSESİ satılacaktır. İmar Durumu: Çatalca Belediye Başkanlığı yazılarında; Kızılcaali Mahallesi 104 ada 12 parsel sayılı taşınmaz; 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olup, bahse konu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı bulunmadığından imar izni verilememektedir. Denilmektedir. Kıymeti : 85.976.282,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:55

27/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.