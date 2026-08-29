T.C. İSTANBUL ANADOLU 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/3 Tereke

GAZİANTEP ili, NURDAĞI ilçesi, KARTAL mah/köy 21 Cilt, 43 Aile sıra no 19 sırada nüfusa kayıtlı 01/02/1965 doğumlu 28/08/2021 tarihinde vefat eden müteveffa GÖNÜL ÖZDEMİR'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612'inci maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi yapılacağından re'sen tereke tasfiye memuru olarak İstanbul Barosu Avukatlarından Av. Eser BAYRAMOĞLU'nun atanmasına karar verilmiş olup;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.