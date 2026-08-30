MEKANİK-ELEKTRİK VE İNŞAAT BAKIM ONARIM İŞİ

Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM) tarafından, 21106 sayılı Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi gereği Açık İhale Usulü ile ihale edilecek işe ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- İdarenin

1.1 Adı: Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM)1.2 Adresi: Fatih Mah. Mihalıççık Cad. No:145, URAYSİM Yerleşkesi, Alpu / ESKİŞEHİR1.3 Telefon: +90 (262) 677 24 96 - +90 (222) 335 05 80 / Dahili 14051.4 Elektronik Posta Adresi: uraysim@tubitak.gov.tr1.5 İhale dokümanının görülebileceği internet sayfaları:https://uraysim.org/trhttps://rute.tubitak.gov.tr

2- İhaleye İlişkin Bilgiler

2.1 İhale Usulü: 21106 sayılı Yönetmelik kapsamında Açık İhale Usulü2.2 İhale Tarihi: 10.09.20262.3 İhale Saati: 14:002.4 İhalenin Yapılacağı Yer:Fatih Mah. Mihalıççık Cad. No:145URAYSİM Yerleşkesi C BlokAlpu / ESKİŞEHİR

3- İhale Konusu Yapım İşi

3.1 İşin Adı: Mekanik-Elektrik ve İnşaat Bakım Onarım İşi3.2 Niteliği, Türü ve Miktarı: 1 Adet Yapım İşiAyrıntılı bilgi ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartname, projeler ve eklerinde bulunmaktadır.3.3 İşin Yapılacağı Yer: URAYSİM Yerleşkesi, Alpu / ESKİŞEHİR3.4 İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 90 takvim günü.3.5 İşe Başlama: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 takvim günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- İhale Dokümanının Temini

İhale dokümanı belirtilen adres ve internet sitelerinde görülebilir.İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını 1.000,00 TL karşılığında satın almaları veya internet sitelerinden indirmeleri zorunludur.Doküman bedeli aşağıdaki banka hesabına yatırılacaktır.Banka Adı: Ziraat BankasıHesap Sahibi: Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma MerkeziIBAN: TR330001000952978565795001Dekontun firma bilgileri ile birlikte "muhasebe@uraysim.org.tr" e-posta adresine gönderilmesini müteakip ihale dokümanı elektronik ortamda paylaşılacaktır.

5- İhaleye Katılım

İstekliler, İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde belirtilen belgeleri sunacaktır.Geçici teminat mektubu veya nakit geçici teminat dekontu kabul edilecektir.

6- Benzer İş Kriterleri

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi(C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri II. GrupSunulacak iş deneyim belgesinin tutarı teklif bedelinin en az %80'i olacaktır.

7- Tekliflerin Sunulması

Teklifler;• 10.09.2026 günü saat 14:00'e kadar URAYSİM Alpu/ESKİŞEHİR adresinde elden teslim edilecektir.

8- Diğer Hususlar

• İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.• Teklifler anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecektir.• Tekliflerin geçerlilik süresi 90 takvim günüdür.• Konsorsiyum olarak teklif verilemez.• Diğer hususlar İdari Şartname ve eklerinde düzenlenmiştir.

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