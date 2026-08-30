T.C.

ADANA

13. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/707 Esas 11.08.2026

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Davacı Mustafa Sezer ile Davalı Hanife Sezer arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının adresinin tespit edilememesi üzerine dava dilekçesinin yurt içi ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde tarafların 2005 yılından beri evli olduklarını ancak fiili birlikteliklerinin evliliğin ilk aylarından itibaren olmadığını, evliliğin ilk aylarında taraflar arasında bir tartışma yaşandığını ve davalının evi terk ettiğini, Davalı kadının tartışma sonrası evi terk edip gitmesi üzerine müvekkilinin davalıya ulaşmaya çalışmış olduğunu, müvekkilinin davalı kadının nerede olduğunu bilmediğini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, eşlerin bir araya gelmemesi, aynı evde karı koca olarak birlikte yaşamamaları ve evlilik birliğine ilişkin hak ve yükümlülükleri yerine getirmemeleri sebebiyle evliliğin temelinden sarsılmış olduğunu, bu nedenlerle tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep eder dava açmıştır.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren HMK 317/2 maddesi gereğince 2 hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz,

Delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz bu hususları yerine getirmediğiniz takdirde ancak ön inceleme duruşmasına davet tutanağının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde tamamlayabileceğiniz aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02538061