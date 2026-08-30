İ L A N

T.C. ANTALYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/315 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

İ L A N

Davacı Maliye Hazinesi tarafından açılan dava konusu Antalya İli, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Mahallesinde bulunan 238 ada 24 parsel (eski 45 parsel) sayılı taşınmazın maliklerinden "Veli çocukları Süleyman, Medine ve Osman" adına Antalya 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/10/2012 tarih, 2011/184 E. 2012/1180 K. sayılı kararı ile Hazinenin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurularak 3561 sayılı Kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği ve bu şahısların gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olup, yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz maliklerinden "Veli çocukları Süleyman, Medine ve Osman" hakkında bilgisi bulunan kimselerin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvuruda bulunmaları ve bilgi vermeleri gerektiği hususu TMK.nun 32.maddesi uyarınca İLAN olunur. 27.08.2026

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