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ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/512 Esas

KARAR NO : 2026/430

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davacının davasının KABULÜNE;

1-BAGER ve HAVA'den olma, 01/01/1982 doğumlu davacı FATEMEH MOHAGHEGH ile aynı hanede nüfusa kayıtlı undefined ve 'den olma doğumlu davalı ZAHER REZAYİ'nın 4721 s. TMK' nun 166/1. maddesi gereğince EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORTAK HAYATI SÜRDÜRMELERİ KENDİLERİNDEN BEKLENMEYECEK DERECEDE TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI SEBEBİYLE BOŞANMALARINA

2-Müşterek çocukların velayetlerinin anneye bırakılmasına,

3-Baba ile kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığına,

Davacı taraf adli yardımdan faydalandığından 732 TL peşin harç, 732 TL başvurma harcı, 15.820 TL gider avansı toplam 17.284 TL'nin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

Davacı kadın kendisi vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık ücret tarifesine göre takdir edilen 45.000 TL vekalet ücretinin davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine,

Dair, tarafların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde, mahkememize verilecek dilekçe üzerine HMK 341 ve devamı maddeleri gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/07/2026

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