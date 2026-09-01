T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri :Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 31/05/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Şirinevler Mahallesi, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 23 kapı numaralı Elif Apartmanı'nda, 23A kapı numarası ile yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede 3-4 katlı konut apartmanları şeklinde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge orta gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı bina, 348,00 m2 alanlı 9125 nolu parsel üzerine betonarme karkas yapı tarzında ve ikiz yapı nizamında bodrum + zemin + 6 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Projesine göre binanın bodrum katında sığınak, kömürlükler, 1 adet işyeri, zemin katında 2 adet dükkan, 1 adet konut, normal katların her birinde 2'şer adet adet mesken olmak üzere binada toplam 16 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binaya giriş zemin kattan çelik kapı ile sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıkları ve merdivenleri mermer döşeli, bina içi yan duvarları saten boyalıdır. Binada asansör bulunmamaktadır. Zemin kat, 3 bağımsız bölüm nolu Dükkan ; Zemin Kat 3 bağımsız bölüm numaralı Dükkan, bina girişine göre sol arka cephede Karaoğlanoğlu Caddesi'nden bakıldığında soldan 1. sırada yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesinde ve mahallinde net 54 m², brüt 58 m² alanlıdır. Taşınmazın iç bölümlerinde ihtiyaca göre değişiklik yapılmış olup mahallinde, dükkan , ofis ve wc hacimli bölümlü olarak inşa edilmiştir. Taşınmaza giriş kapısı alüminyum doğrama, zeminler seramik, duvarlar plastik boyalıdır. " denilmektedir.

İmar Durumu:Bahçelievler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05.05.2026 tarih E-35345133-115.02.01-5431/15819 sayılı yazısında " Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 9125 parsel sayılı yer 121/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planı'na göre İkiz Nizam 6 Kat yapılaşma şartlarında Ticaret+Konut Alanı'nda kalmaktadır. " denmektedir. Bahçelievler Tapu Müdürlüğü'nde bila tarih bila sayılı kat irtifakına esas mimari proje incelenmiş olup, kat , konum ve alan hesabı anılan projeden yapılmıştır. Dijital imar arşiv dosyasında 13.05.1977 tarih 98-8 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı, 15.12.1987 tarih 295-43 sayılı 2981 sayılı İmar Affı Kanunun kapsamında düzenlenmiş Yapı Kullanma İzin belgeleri incelenmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: BEYAN: Yönetim Planı:20/10/1977 (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)