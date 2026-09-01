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Giriş Tarihi: 02.09.2026 00:00

T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararı nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, GÜMÜŞÇAY Mahalle/Köy, 405 Ada, 5 Parsel, C blok 1.kat 7 Nolu Bağımsız bölüm

Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Gümüşçay Mahallesi Gültepe Mh. Ahmet Yesevi cad. 145 D no. 7

Yüzölçümü : 6.427 m2

Arsa Payı : 1/80

İmar Durumu : Konut alanı,inşaat nizamı:ayrık,kat adedi:4,bina yüks: imar yön.28.md,bina derin: kroki, ön bahçe mes: 5 mt, komşu mes: 3 mt.

Kıymeti : 6.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:22

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:22

27/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02539584

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