T.C.

KULU

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2010/512 Esas 25.08.2026

İ L A N

Davacı , GÜLER BOZKURT ile Davalılar , FİLİZ ERDOĞAN, İLHAN ERDOĞAN, KEZİBAN UZEL, MÜRETE ÇETİN, RABİA ERDOĞAN, SULTAN TEKE, TORUN ERDOĞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle; tebligat yapılamayan dahili davalılar İLHAN ERDOĞAN ve FİLİZ ERDOĞAN'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

1-KONYA ili KULU İlçesi, BAHADIRLI Mahallesi / Köyü 352 ada 14 parsel (yeni 1685 ada 24 parsel) sayılı taşınmazın davalı Yunus Oğuz adına kayıtlı olan tapu kaydının (tam) İPTALİ ile dosyada mevcut veraset ilamındaki (Muris Mustafa Erdoğan`ın) davacı Güler Bozkurt`un payı olan 3/20 oranında davacı adına TAPU KAYIT ve TESCİLİNE, kalan kısmın davalı Yunus Oğuz üzerine İPKASINA,

-KONYA ili KULU İlçesi, BAHADIRLI Mahallesi / Köyü 359 ada 34 parsel (yeni 1651 ada 12 parsel) sayılı taşınmazın davalı Yunus Oğuz adına kayıtlı olan tapu kaydının (tam) İPTALİ ile dosyada mevcut veraset ilamındaki (Muris Mustafa Erdoğan`ın) davacı Güler Bozkurt`un payı olan 3/20 oranında davacı adına TAPU KAYIT ve TESCİLİNE, kalan kısmın davalı Yunus Oğuz üzerine İPKASINA,

-KONYA ili KULU İlçesi, CUMHURİYET Mahallesi / Köyü 248 ada 89 parsel (1676 ada 12 parsel) sayılı taşınmazın davalı Yunus Oğuz adına kayıtlı olan tapu kaydının (tam) İPTALİ ile dosyada mevcut veraset ilamındaki (Muris Mustafa Erdoğan`ın) davacı Güler Bozkurt`un payı olan 3/20 oranında davacı adına TAPU KAYIT ve TESCİLİNE, kalan kısmın davalı Yunus Oğuz üzerine İPKASINA,

-KONYA ili KULU İlçesi, KARŞIYAKA Mahallesi / Köyü 22 ada 6 parsel sayılı taşınmaz için açılan davanın REDDİNE, karar verilmiştir. Karar davacı vekili tarafından 26/09/2024 tarihinde istinaf edilmiştir. TMK 27/2 maddesi uyarınca ilan olunur.

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