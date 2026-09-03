İ L A N

ELAZIĞ 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2025/604

Karar No: 2026/389

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/8842 esas sayılı iddianamesi ile sanık EMRAH ÜSTÜN hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememize açılan davanın yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizin 02/06/2026 tarih ve 2025/604 Esas 2026/389 sayılı kararı ile sanık EMRAH ÜSTÜN hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı bulunan kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Hayati ve Remziye oğlu 23/04/1989 Alacakaya doğumlu Elazığ Alacakaya Yalnızdamlar mah/köyü nüfusuna kayıtlı EMRAH ÜSTÜN'e tebliğine, ilan tarihinden 14 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 01/09/2026

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