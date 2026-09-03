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KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/442 ESAS

DAVALI : İBRAHİM CANER ÇİMEN (TC: 50977317908)

Bilirkişi raporunda özetle; Dava ve takibe konu kredilerin 5300-4121789 numaralı Bireysel Kredili Mevduat Hesabı, 5300-4508031576693521 numaralı Ticari Kredi Kartı, 5300-5312253 numaralı Ticari Kredili Mevduat Hesabı ve 5300-5312253 numaralı Ticari KMH Kredisine ait kullandırım ücreti kredi ürünleri olduğunun tespit edildiği, davacı Banka tarafından ticari KMH ve ticari kredi kartı ürünlerine ilişkin muhatap İbrahim Caner Çimen'e gönderilen T. C. Kayseri 1. Noterliği'nin 16.01.2025 tarihli ve 547 yevmiye sayılı ihtarnamesi ile borçların 10.01.2025 tarihi itibarıyla Kat edilerek muaccel hale getirildiği ve toplam 267.831,40 TL tutarın 3 gün içinde ödenmesinin ihtar edildiği, davacı T. İş Bankası A. Ş. tarafından Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi 2025/5260 E. sayılı dosyasında davalı İbrahim Caner Çimen aleyhine başlatılan ilamsız icra takibinde 17.02.2025 tarihli talep ile 5300-4121789 numaralı Bireysel Kredili Mevduat Hesabı için toplam 58.055,27 TL, 5300-4508 0315 **** 3521 numaralı Ticari Kredi Kartı için toplam 273.190,04 TL, 5300-5312253 numaralı Ticari Kredili Mevduat Hesabı için toplam 11.120,35 TL ve aynı hesaba ait kullandırım ücreti için toplam 7,10 TL olmak üzere toplam 342.372,76 TL alacak talep edildiğinin görüldüğü, yapılan teknik inceleme ve hesaplamalar sonucunda 17.02.2025 takip tarihi itibarıyla 5300-4121789 numaralı Bireysel KMH kredisinden kaynaklı alacağın toplam 58.055,27 TL olup asıl alacağa yıllık %63,60 temerrüt faizi uygulanacağı, 4508 03** **** 3521 numaralı Ticari Kredi Kartından kaynaklı alacağın toplam 273.190,04 TL olup asıl alacağa yıllık %60,60 temerrüt faizi uygulanacağı, 5300-5312253 numaralı Ticari Kredili Mevduat Hesabından kaynaklı alacağın toplam 11.120,35 TL olup asıl alacağa yıllık %63,60 temerrüt faizi uygulanacağı ve aynı hesaba ait kullandırım ücretinden kaynaklı alacağın toplam 7,10 TL olup asıl alacağa yıllık %63,60 temerrüt faizi uygulanacağı ve kredilerden kaynaklı 17.02.2025 takip tarihi itibarıyla toplam alacak tutarının 342.372,76 TL olarak hesaplandığı kanaatine varıldığı tespit edilmiştir.

Mahkememiz dosyasında dava dilekçesinde belirtilen adrese tebligat çıkarılmış, ancak tebligatın yapılamadığı anlaşılmıştır. Davalının mernis adresinin bulunmaması da dikkate alınarak bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ile iş bu dava dosyasının duruşmasının 09/12/2026 günü saat 09:46'a bırakıldığı işbu ilanın bilirkişi raporu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/09/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02541574