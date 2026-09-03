T.C.

GEBZE

3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2022/764 Esas 17.07.2026

Konu : İlanen Tebliğ

İ L A N

Davacı Bayan KHOUJA ile Davalı Enes NADDAF arasında Mahkememizde görülmekte olan Velayet davası nedeniyle; davalı Enes Naddaf'ın adresinin tespit edilememesi nedeniyle kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

T.C. "TÜRK MİLLETİ ADINA"

GEBZE

3. AİLE MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2022/764

KARAR NO : 2023/391

HAKİM : İlay Zeynep SUATA 234742

KATİP : Muhammetali YÜCE 139208

DAVACI : BAYAN KHOUJA-T.C.Kimlik No:99953185032 İstasyon Mah. 1424 Sk. No:12 D:4 Gebze/ KOCAELİ

VEKİLİ : Av. MUSTAFA GÜNGÖREN - [16098-90543-56868] UETS

DAVALI : ENES NADDAF T.C.Kimlik No:99470812336 Örnek Mah. Erzurum Kongre Cad. No:15 İç Kapı No:3 Esenyurt/ İSTANBUL

DAVA : Velayet

DAVA TARİHİ : 05/10/2022

KARAR TARİHİ : 16/05/2023

YAZIM TARİHİ : 17/05/2023

Mahkememizde görülmekte bulunan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

HÜKÜM:

Davanın KABULÜNE ,

1-31/03/2017 doğumlu Mohammad Ali NADDAF ile 27/12/2019 doğumlu Lamis NADDAF'ın velayetinin anneye verilmesine,

2- Velayetleri anneye verilen çocuklar için her ayın 1. ve 3. haftası Pazar günü saat 10.00'dan aynı gün saat 14.00'e kadar, dini bayramların 2. Günü saat 10.00'dan aynı gün saat 14.00'e kadar, çocuğun ilköğretime başlamasına müteakip her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günü saat 10.00'dan Pazar günü saat 18.00'e kadar, dini bayramların 2. Günü saat 10.00'dan 3. Günü saat 18.00'e kadar, her yıl sömestr tatilinin başladığı ilk Pazartesi günü saat 10.00'dan takip eden Pazartesi günü saat 10.00'a kadar ve her yıl 1 Temmuz saat 10.00'dan 31 Temmuz saat 18.00'e kadar, her yıl babalar günü saat 14:00'den saat 17:00'e kadar, Kasım ve Nisan ayındaki ara tatillerde pazartesi günü saat 10:00'dan Çarşamba günü saat 19:00'a kadar anneden alınarak BABAYA VERİLMESİNE, şahsi ilişkinin bu şekilde TESİSİNE,

3-Kararın kesinleşmesinden itibaren 1 ay içerisinde TMK'nın 353 ve TMK'nın velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerini Uygulanmasına İlişkin Tüzügün 4.maddesi gereğince; velayet kendisine verilen tarafın küçügün varsa mal varlığının dökümünü gösteren bir defteri sunmasının istenmesine, çocuk mallarının yönetim ve yeterince özen gösterilmemesi halinde TMK'nın 360 ve 361.maddelerinde yazılı önlemlerin hakimliğimizce alınacağının, bu cümleden olarak veliden malların tevdii edilmesini ya da güvence gösterilmesini istenebileceği gibi çocuk mallarının yönetiminin bir kayyıma devredilebileceğinin ihtarına (ihtar edildi),

4-Davacı tarafça karşılanan 80,70 TL Başvurma Harcı ile 80,70 TL Peşin Harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Dava sonunda alınması gereken 179,90 TL Karar ve İlam Harcından, davacı tarafça karşılanan 80,70 TL peşin harcın mahsubu ile Bakiye Karar ve İlam Harcı olan 99,20 TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan 2.320,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Yargılama sonucunda re'sen yapılacak gider olmadığı takdirde, gerekirse re'sen yapılacak gider de mahsup edilmek ve HMK M.333 düzenlemesi gözetilmek suretiyle avansın kullanılmayan kısmının yatırana iadesine,

8-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirmiş olup, karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'nin ilgili maddesi gereğince hesaplanan 9.200,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-31/3/2017 doğumlu Suriye Uyruklu 99839884974 kimlik numaralı Mohamad Ali Naddaf ve 27/12/2019 doğumlu Suriye Uyruklu 99285513350 kimlik numaralı Lamis Naddaf'ın yurt dışına çıkışının tedbiren yasaklanması kararının kararın kesinleşmesine müteakip kaldırılmasına,

10-Karar kesinleştiğinde Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere taraf sayısından bir fazla örnek verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olarak, yapılan yargılama neticesinde karar verilmiş olup, verilen karar hazır bulunanların yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı.

İş bu ilanın ilan tarihinden yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

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