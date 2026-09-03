T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

1.300.000,00

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Taşıt

34KIN068 Plakalı, 2023 Model, KIA Marka, BONGO KONFOR 2.5 LDSLMT - SE Tipli , KNCSJX764R7756559 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Motor Hacmi 2497cm3, Rengi Beyaz,

İncelemesi yapılan araç üzerinde, mahallinde gerçekleştirilen fiziki kontrol, görsel inceleme ve fonksiyonel değerlendirme kapsamında aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir: - Aracın kaporta ve dış gövde aksamında yapılan görsel inceleme neticesinde, araçta darbe, çarpma veya kaza etkisine bağlı olarak ağır hasarın olmadığı, aracın sol kapısının altında, sol kasanın alt tarafında sürtünmeden dolayı eziklerin olduğu.- Aracın kapılarının açıldığı, iç mekanik ve donanım aksamında gözle tespit edilebilir herhangi bir eksiklik veya parça noksanlığı görülmediği, bununla birlikte torpido yüzeyinde lokal yüzeysel çizikler mevcut olup, koltuk ve iç döşeme elemanlarında kullanım sürecine bağlı kirlenme, aşınma ve deformasyon izlerinin olduğu.- Aracın motor kaputu açılarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde, motor grubu ve mekanik sistem bileşenlerinde gözle tespit edilebilir herhangi bir parça eksikliği olmadığı, ancak metal esaslı mekanik aksamlar üzerinde, çevresel faktörler (nem, sıcaklık değişimi vb.) ve kullanım süresine bağlı olarak gelişmiş yüzeysel korozyon oluşumlarının olduğu,- Aracın dış yüzey boya kaplamasında yapılan inceleme neticesinde, araçta kullanım sürecine bağlı olarak gelişmiş, lokal ve yüzeysel nitelikte çiziklerin olduğu,

Aracın Tramer Hasar Kayıt Bilgisi : Aracın yapılan tramer sorgusu sonucunda hasar kaydının olduğu. Araç anahtar ve ruhsatı yoktur

Satışa Çıkarılan Mal - Garaj 1071 Yediemin Otoparkı - Madenler Mahallesi Barajyolu Caddesi No.: 33/1 Ümraniye İstanbul Adresindedir