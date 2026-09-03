T.C. VAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. VAN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/129 Esas

Davacı NERİMAN ERGÜN ile Davalı MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Fen bilirkişi raporunda belirtilen Van ili, Tuşba ilçesi, Yeşilsu mahallesi, 112 ada 405 nolu Parselin Güneyi, 112 ada 404 nolu parselin Batısı ve 133 ada 1 nolu parselin Kuzeyinde kalan tescil harici alanın tescili talep edildiğinden, burada hak iddia edenlerin iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize başvurmaları, aksi taktirde dosyadaki bilgi ve belgeler doğrultusunda karar verileceği hususu ilan olunur. 04/06/2026

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