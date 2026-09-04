T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Tapu kaydı: Bursa İli, Gürsu İlçesi, Dışkayaköyü Mah., 553 Ada, 5 Parsel nolu 2.133,50 m² yüzölçümlü ?Arsa? vasfındaki taşınmazda yer alan, kat irtifakı kurulmuş olan, 686/3497 arsa paylı, 2. Kat, 20 Nolu Bağ. Bölüm (İş Yeri) satılacaktır.Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı:20/04/2017 açıklamaları bulunmaktadır.AT Diğer (Konusu: Dışkayaköyü Mh. 553 ada 5 parsel sayılı taşınmazın cins tashihi ilişiği kesilmiştir. ) Tarih: 10.12.2021 GÜRSU BELEDİYESİ, şerhler hanesinde ihtiyati hacizler, icrai hacizler ve satışa arz şerhi bulunmaktadır.İpotek bilgisi bulunmaktadır.İmar ve Ruhsat Durumu: Dışkayaköyü Mah., 553 Ada 5 Parsel ile ilgili;Taşınmazın 1 / 1000 ölçekli İmar Planı kapsamında Bina yüksekliği: 12,50 m, 4 Kat, Emsal: 1.50 "Ticaret Alanında" kalmakta olduğu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında olup olmadığına ilişkin Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne sorulması gerektiği,Dosya içerisinde bulunan verilere göre yapılan araştırmada onaylı ruhsat projesi üzerinde borçluya ait taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün Proje Ruhsat Tarihi 18.05.2016-01.03.2017 olarak belirtildiği, yapı ruhsat tarihi 01/04/2022 tarihinden önce olduğu, ana gayrimenkulün cepheli olduğu İpekyolu(Mahalli) Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarının 2025 yılı arsa rayiç bedelinin 992,51 TL olduğu belirtilmektedir.TAŞINMAZIN İNCELENMESİ VE DEĞERLEMESİ: Taşınmaz İpekyolu(Mahalli) Mah., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, No:4, Esinti AVM K:2 D:20 Gürsu / BURSA adresinde yer almaktadır. Taşınmaz ayrık nizam tek bloktan oluşan çevre düzenlemesi tamamlanmış açık otopark alanı mevcut olan iş merkezi olarak kullanılan bir binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup zemin+2 normal olmak üzere toplam 3 kattan oluşmaktadır. Binanın tüm katlarında ticari amaçlı kullanılan iş yerleri mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeylerinin bir kısmı sıvalı ve boyalı, bir kısmı alüminyum kompozit panel kaplı, iş yeri cepheleri alüminyum doğramalı ve camlı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı alüminyum doğramalı ve camlıdır.Taşınmaz incelenmiş olup halihazırda ticari amaçlı kullanıldığı olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz bina girişinin üst kısmında yer almaktadır. Taşınmaz bölgede bulunan iş merkezinin (iş merkezinin zemin katları market, eczane, terzi vb işletmeler bulunmakta) 2. Katında bulunmakta olup tekstil atölyesi olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Alanın ön cephesinde ortak kullanım teras alanı da fiili durumda dükkân alanı kullanıcısı tarafından kullanıldığı ve kullanım alanı arttırıldığı belirlenmiş olup değerleme onaylı ruhsat proje üzerindeki verilere göre yapılacaktır. Taşınmaz tek hacim ve teras mahallerinden oluşmakta olup taşınmazın zeminleri seramik kaplama duvarlar sıva üzeri boyalı olup tavanlarda asma tavan uygulaması ve spot aydınlatmaları bulunmaktadır. Cephelerinde camlı alüminyum vitrin cam uygulaması bulunmaktadır. Ortak alanlarda katlarda bay/bayan wc hacimleri de bulunmakta olup zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 327,41 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 392,00 m² olarak hesaplanmıştır. Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 10-12 / 3-4 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarına cepheli olup Yavuz Sultan Selim Bulvarına 75 m, Eğitim Tesisine 350 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 19,00 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır. Kıymeti : 9.250.000,00 TL KDV Oranı : %20