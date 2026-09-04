T.C.

GAZİOSMANPAŞA

10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/569 Esas

Karar No: 2026/309

İ L A N

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/04/2026 tarihli ilamı ile sanık Hakkı Dağaşan hakkında herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından mahkumiyetine karar verildiği, sanık Ahmet Köseoğlu hakkında gece vakti nitelikli hırsızlık suçundan beraat kararı verildiği, Kılıç ve İkbol kızı, 24.02.1983 doğumlu katılan Erkınoy Murodova tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık Hakkı Dağaşan müdafii Av. Osman Aydıner'e ait istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.02.09.2026

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