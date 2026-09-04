Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/354 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/354 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, İnşirah Mevkii, 1736 ada, 223 parsel sayılı 1.144,22m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 1/2 hissesidir. Adresi : Etiler Mahallesi, Bahtiyar Sokak, No:10 Beşiktaş / İSTANBUL Kıymeti : 128.724.750,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 13:43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:43 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 13:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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