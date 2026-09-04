T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, EĞRİDERE Mahalle/Köy, HARMAN (KÖYCİVARI) Mevkii,334 Parsel Adresi : Eğridere Mahallesi Söğütlü Sokak No:22 – 22/1 – 22/2 Bornova/İZMİR Yüzölçümü : 5.857,00 m2 İmar Durumu :İzmir ili Bornova İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Bornova İlçesi Eğridere Mahallesi, Harman (Köy Civarı) Mevki 0 ada 334 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırı dışında kalmakta olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırı dışında kalmaktadır. İlgili parselin tamamı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onama sınırları içinde kalmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre parselin tamamı "Kentsel Yerleşik Alan" gösteriminde kalmaktadır. 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre söz konusu parselin tamamı "Ağaçlandırılacak Alanlar" gösteriminde kalmaktadır. Çevre Düzeni Planlarının ölçeği gereği ve planların sayısal verisinin bulunmaması nedeniyle, plana ilişkin bilgiler, parsellerin bu plan üzerinde yaklaşık olarak işaretlenmesine göre düzenlenmekte olup söz konusu parselde İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararları ve Plan Hükümleri geçerlidir. Parselin bulunduğu alan İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 21.10.2015 tarihinde onaylanmış olan "İzmir İli, Bornova ilçesi, Eğridere Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu"na göre yerleşime uygunluk açısından "Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar" kapsamında kalmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar İşleri Şube Müdürlüğünün 25.04.2012 tarihli ve 1202/26502 sayılı yazısı uyarınca, yapılaşmaya ilişkin plan hükümlerinin geçerli olabilmesi için söz konusu parselin kamu eline geçmiş bir yola cephesinin olması zorunludur. (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Harita ve CBS Dairesi Başkanlığı İmar Planı Uygulama ve Etüd Şube Müdürlüğünün 22.05.2014 tarihli ve 51681141-804-106 sayılı yazısında Cebel Arazilerin yol olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.) İmar arşivinde yapılan incelemede parselin bulunduğu bölgede 16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenmiş herhangi bir rezerv yapı alanı ve/veya riskli alan kararı tespit edilememiştir. Kıymet takdirine konu parsel üzerinde bulunan yapısal elemanların yapı kullanma izin belgesi ve numarataj krokileri bulunmamaktadır. Kıymeti : 24.309.450,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.