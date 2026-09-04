İLANEN TEBLİGAT

İ L A N

T.C.

VARTO

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/52 Esas

DAHİLİ DAVALI : Nurten Yalçın- 19117571518 - Ramazan ve Herdem kızı, 1994 doğumlu

ADRES : 57, Leven Drive, Waltham Cross, EN8 8AL Hertfordshire 9985.

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sırasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

15/10/2026 günü saat 09:05'e Varto Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda dahili davalı olduğunuz kamulaştırma dosyanıza ilişkin duruşma yapılacak olup, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceği ve duruşmada yapılacak olan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın da davayı takip etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/08/2026

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