Örnek No:55*

T.C.

ÇATALCA

İCRA DAİRESİ

2025/860 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/860 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Gökçeali Mahallesi, 123 Ada, 36 Parsel sayılı, 3.393,78 m2 yüz ölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın TAM HİSSESİ satılacaktır. İmar Durumu:Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-86297676-115.02.01- 68883 sayılı yazılarında; Gökçeali Mahallesi 123 Ada 36 Parsel sayılı taşınmazın; 12/03/2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Gökçeali Mahallesi Nazım İmar Planında , Tarımsal Niteliği Korunacak alanda kalmakta olduğu ve Bahse konu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığından imar izninin verilemediği belirtilmektedir. Kıymeti : 16.365.455,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/1212 Esas sayılı dosyasından şerh vardır. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:56

02/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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