T.C.

KİLİS

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .51013331-2021/89-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.09.2021 tarih ve 2021/89 esas, 2021/1544 karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-Bakr ve Aufa oğlu, 20/06/1987 ALEPPO doğumlu, sanık ABDULRAHMAN ODAH ile;

2-Ahmad Saleh ve Huda oğlu, 22/01/1985 ALEPPO doğumlu, sanık ABDULKADER JAWISH haklarında; 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan AYRI AYRI 1 YIL 3 AY HAPİS VE 2 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıklara hükmolunan 2 gün adli para cezasının TCK'nun 52/2 maddesi gereğince beher günü takdiren sanıkların ekonomik durumu da dikkate alınıp 20,00 TL'den paraya çevrilerek sanıkların 40,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, sanıklara verilen adli para cezasının miktarı nazara alınarak taksitlendirilmesine yer olmadığına,

- Sanıklara verilen hapis cezası 2 yıldan az olduğundan, sanıkların suç tarihinden önce 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum olmaması ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varıldığından sanıklar hakkında verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesi uyarınca AYRI AYRI ERTELENMESİNE,

- Sanıklar hakkında TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca AYRI AYRI 1 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE,

- Sanıkların kişilikleri ve sosyal durumları göz önünde bulundurularak TCK'nın 51/6 maddesi gereğince sanıklar hakkında denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük yüklenmesine ve uzman kişi görevlendirilmesine YER OLMADIĞINA,

- Sanıkların denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda geçirileceği, denetim süresinin yükümlülüklere uygun ve iyi halli olarak geçirildiği taktirde cezasının infaz edilmiş sayılacağı hususunun sanıklara ihtaratına kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanıklara tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen TEMYİZ olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 01.09.2026

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