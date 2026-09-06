İ L A N

MİDYAT AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/427 Esas

DAVALI : ELA ÇAVUŞOĞLU-6944*****06 Kimlik numaralı, Abdulrahman ve Faiza kızı, 19/04/1974 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adınıza tebligat yapılabilecek adres tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde; uzun süredir ortak konutu terk ettiğiniz ve evlilik birliğinin size yüklediği yükümlülükleri yerine getirmediğiniz, bu nedenle davacı ile boşanmanıza, yargılama giderlerinin tarafınıza tahmiline karar verilmesi talep edilmiştir.

6100 sy HMK 122/1 md göre iki hafta içinde aynı kanunun 129 md'sindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle mahkememiz dava dosyasına cevap verebileceğiniz, ayrıca ilk itirazların hepsini cevap dilekçesinde sunma zorunluluğunuz olduğu ve cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça bildirmeniz gerektiği hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02543548