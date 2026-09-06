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ORTAKÖY (AKSARAY) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2025/245 Esas

KARAR NO : 2026/120

Davalı SUSSANNE WEBER-Rıdpşf-Zeller Gasse 69/7/10 Posta Kodu: 1230 Viyana/AVUSTURYA

Davacı VEYİS DOĞAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dava Türk Medeni Kanunu'nun 166/1 maddesi doğrultusunda evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebine dayalı boşanma davasıdır. Dinlenen tanık beyanlarından tarafların 30 senedir ayrı yaşadıkları, davalı tarafın Ortaköy ilçesine hiç gelmediği, tarafların dillerinin uyuşmaması, farklı kültürlerde yetişmeleri sebebiyle uyum sağlayamadıkları anlaşılmaktadır. Tarafların 30 senedir ayrı yaşamaları, evlilik birliğinin devamını ve birbirine uyum sağlayamamaları sebepleriyle her iki tarafta eşit olarak kusurlu kabul edilmiştir. Taraflar arasındaki geçimsizliğin devamlılığı ve anlaşma imkanlarının bulunmamasından ötürü evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilip aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ İLE, Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, Kırımini Köyü, Cilt No: 21, Hane No: 54, BSN : 15'de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Şefika oğlu, 01/01/1958 Kırımini doğumlu, 22556408888 T.C. Kimlik numaralı davacı VEYİS DOĞAN ile Avusturya uyruklu, 01/08/1971 doğumlu davalı SUSANNE WEBER'in T.M.K. 'nın 166/3 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Davacı tarafından yapılan 21.591,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

3- Davacı tarafından yatırılan 615,40 TL başvurma harcı ve 615,40 TL peşin harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Alınması gereken 732,00 TL karar ve ilam harcından dava açılırken alınan 615,40 TL peşin harcın mahsubu ile 116,6 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

5- Davacı taraf davada kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunana avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanan 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6- Davacı tarafından yatırılan gider avansından arta kalan miktarın kararın kesinleşmesi üzerine HMK 333.madde uyarınca re'sen iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/06/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/08/2026

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