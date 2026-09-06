İ L A N

T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/106 Esas

DAVACI : FİLİZ YALÇIN-***81567***- Mackenheım /Fransa Cumhuriyeti

DAVALI : HÜLYA SARIKAYA-***43652***- Bruderholzstr Reinach/İsviçre(Bilinen Adres)

Davacı Filiz Yalçın tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasında, harca esas dava değerinin 100,00 TL olarak açıldığı, davacı vekili tarafından sunulan dava değeri artırım dilekçesi ile dava değeri 2.175.399,63 TL artırılarak toplam harca esas değer 2.175.499,63 TL'ye tamamlanmıştır.

Tebliğ mazbatası; "İş bu tebligat zarfında 6100 sayılı HMK'nın 176. vd. maddeleri gereğince mahkememize sunulmuş 30/07/2026 tarihli ISLAH DİLEKÇESİ vardır." ihtar olunur.

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

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