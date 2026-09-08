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DEVELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/35 Esas

KARAR NO : 2026/87

DAVALI: AYŞE İSTANBULLU,Y***-A****Kızı,0*/0*/19**,TC:45*********

Davacı AHMET NİHAT UĞUR ile Davalılar AYŞE İSTANBULLU, FATMA MELAHAT YATIK, HATİCE SEMAHAT UĞUR, MEHMET İHSAN UĞUR, NEBAHAT MİHRİNAZ GÖLGELİ, DEVELİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

DAVANIN KABULÜ İLE; 1-Kayseri İli, Develi İlçesi, İzmirli Mahallesi, Cilt No/12, Hane No/58 BSN/33'de nüfusa kayıtlı Yusuf ve Ayşe kızı, 01/04/1971 doğumlu, 45715474074 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe İstanbullu'nun nüfus kaydından SİLİNMESİNE, 2-Karar kesinleştiğinde kesinleşmiş karar örneğinden bir suretin Develi İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine, 3-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 732,00TL karar ve ilam harcından, başlangıçta alınan 615,40TL peşin harcın mahsubu ile bakiye ‭116,6TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye İRAD KAYDINA, 4-Davalı yasal hasım olduğundan yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına, 5-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının 6100 sayılı HMK'nun 333. maddesi gereğince karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, 6-Gerekçeli kararın taraflara tebliğine, Dair, tarafların yüzlerine karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, davalı AYŞE İSTANBULLU'ya ilanen tebliğ olunur. 18/08/2026

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