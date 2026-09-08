Örnek No:55*

T.C.

ÇANAKKALE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, SARICAELİ Köy, Köyiçi Mevkii, 195 Ada, 5 Parselin detaylı bilgilerine esatis.uyap.gov.tr adresinden erişilebilecektir. Adresi : Sarıcaeli Köyü Çanakkale Çanakkale Merkez / ÇANAKKALE Yüzölçümü : 148,07 m2 İmar Durumu : Köy yerleşik alanı civarı sınırları içierisinde, kırsal yerleşik alanlar lejantında kaldığı belirlenmiştir. Kıymeti : 5.280.952,50 TL KDV Oranı : %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma (Hissedarlar arasında) Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:22 Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:22 2.Artırma (Umuma Açık) Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:22 Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:22

04/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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