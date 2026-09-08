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T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/22 Esas

DAVACI : RAŞİT COŞKUN

DAVALI : GÜRHAN KELEŞ, Exerzierstr. 31 13357 0 BERLİN /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Davacı tarafından Düzce ili, Gümüşova ilçesi, Elmacık Köyü Mevkii 450 Ada 94 Parsel sayılı taşınmazın en uygun yerinden belirlenecek şekilde bedeli mukabilinde geçit hakkı tesisine ve tapuya tesciline dair dava açılmış olup,

Mahkememizce sistemde kayıtlı yurt dışı adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, Almanya Adli Makamları tarafından adreste bulunmamanızdan dolayı adınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK'nun 122 ve 127. Maddeleri gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi mahkemeye ibraz edebileceğiniz, 2 haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 03/09/2026

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