İ L A N

T.C. İZMİR 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/783

DAVALI : AHMET EROĞLU-T.C.18965163470

Davacı ARZU GÜRBÜZ tarafından davalı AHMET EROĞLU aleyhine mahkememizde iştirak nafakasının artırımı talebine ilişkin dava açılmış olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalıya usulüne uygun davetiye tebliğ edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı sıfatıyla iş bu ilanın yayını tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap vermeniz ve varsa delillerinizi bildirmeniz gerektiği, cevap vermediğiniz, duruşmaya gelmediğiniz ve davayı takip etmediğiniz takdirde iddiaları inkar etmiş sayılacağınız, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karar verilebileceği, duruşmanın 17/09/2026 günü saat 09:45'de İzmir 14. Aile Mahkemesinin duruşma salonunda yapılacağı hususunun, ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağının, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gün ve saatinin davalı AHMET EROĞLU'na tebligatı yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 07/08/2026

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