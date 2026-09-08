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T.C. İZMİR 18. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/203

KARAR NO : 2026/492

DAVALI : DILDORA MAMATOVA KALPAK (Tacikistan Cumhuriyeti Uyruklu)

Abdullah ve Dilbar kızı, 14/03/1992 doğumlu.

Davacı Serkan KAPLAK tarafından davalı Dıldora MAMATOVA KALPAK aleyhine 19/09/2019 tarihinde mahkememize açılan davada verilen 02/07/2026 tarihli gerekçeli kararında özetle; davacı Serkan KALPAK ve davalı Dıldora MAMATOVA KALPAK'ın 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1.maddesi gereğince, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına, bakiye 687,60-TL harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına, 23.830-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verildiği, davalı Dıldora MAMATOVA KALPAK'ın adresi meçhul olduğundan gerekçeli kararın ilan yolu ile davalıya tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davalı Dıldora MAMATOVA KALPAK'ın işbu gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği ve ilanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı hususunun gerekçeli kararın davalıya tebliği yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

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