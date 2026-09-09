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BURSA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/379 Esas

KARAR NO : 2026/510

Davacı YASEMİN YILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizce verilen 30/06/2026 tarih ve 2023/379 Esas 2026/510 sayılı kararı ile

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ İLE;

Tokat ili, Niksar ilçesi, Serenli Beldesi Mah/Köyü, cilt no:104 Hane no: 366 BSN: 8'de kayıtlı, Salim ve Eyhan'dan olma 01/10/1979 doğumlu 58099248544 TC kimlik nolu YASEMİN YILDIZ ile aynı yer BSN: 4 de kayıtlı, Sabri ve Fatma'dan olma 15/08/1975 doğumlu 58111248156 T.C. kimlik nolu ÖMER YILDIZ 'ın T.M.K.'nın 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacının tedbir ve yoksulluk nafakası isteminin reddine,

3-Davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 100.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

4-Davacının maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 100.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine,

5-Müşterek çocuk Reyhan yargılama safahatında reşit olduğu anlaşılmakla velayet hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

6-Alınması gerekli 732,00 TL karar ve ilam harcından davacı tarafça yatırılan 179,90 TL peşin harcın mahsubu ile eksik kalan 552,10 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

7-Davacı tarafından yatırılan 179,90-TL başvurma harcı, 179,90-TL peşin harç ve 12.449,50-TL yargılama gideri olmak üzere toplamda 12.809,30 TL'nin ve gerekçeli kararın tebliğ masraflarının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihindeki AAÜT uyarınca 45.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Karar kesinleştiğinde artan gider avansı bakiyelerinin taraflara iadesine,

Dair; davacının ve davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri'nde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu tutanak hep birlikte imza altına alınmıştır. 20/07/2026

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