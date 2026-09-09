T.C.

BİGA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN

BİGA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO: 2026/32 Ort. Gid. Satış.

HİSSEDAR: AYŞE ÖZCAN -32347806496

Ortaklığın giderilmesi satış dosyasında hissedar AYŞE ÖZCAN'ın adresinin tespit edilememiş olması nedeniyle Kıymet Taktiri raporunun ilanen tebliğe karar verilmiştir.

KIYMET TAKTİRİ RAPORU

Aşağıdemirci Köyü 101 Ada 115 Nolu Parsel :

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Aşağıdemirci Köyü, Köyiçi Mevkii, tapuda 101 Ada, 115 Parselde kayıtlı yüzölçümü 2.500,46 m² dir. Taşınmazın vasfı "Avlulu Ev" 'dir. Çanakkale İl Özel İdaresi e-imar sorgulamasında: "101/115 Parsel, yaklaşık 2500 m² Aşağıdemirci köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi olması şartıyla, Sorgulama yapılan parselin tamamı yerleşik alan sınırı içerisinde kalıyorsa, Köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısımda Taks: 0,40 Kaks: 0,80 olmak şartıyla 2 Kat 7,5 M yüksekliğinde yapı yapılabilir. Ticari ve hayvancılık amaçlı yapılar ilgili olumlu kurum görüşlerine istinaden aynı yapılaşma koşullarına tabiidir" diye belirtilmektedir. Aşağıdemirci Köyü, 101 Ada, 115 Parselde, 2.500,46 m2 yüzölçümlü, Avlulu Ev vasıflı taşınmazda, 1960 yıllarında yapılmış Zekeriya GÖKGÖZ adına muhdesat kararı verilen, ekonomik değeri olmayan, 89,96 m2 tek katlı kargir ev, Rahmi GÖKGÖZ adına muhdesat kararı verilen; 8 yıl önce yapılmış 111,81 m2 prefabrik ev ve arkasında 59,99 m2 kuruluk binası vardır. III/A yapı sınıfında değerlendirilebilecek tek katlı evde 3 oda hol salon açık mutfak banyo teras vardır. Yerler laminat parke seramik kaplı, duvarlar plastik boyalıdır. Ahşap kapılı pimapen çerçevelidir. Mutfak tezgahı mermerit kaplı, lamine mutfak dolabı vardır. Banyoda duşakabin klozet lavabo vardır. Bir kısım kalorifer borusu çekilmiş olduğu görülmekte olup holde soba mevcuttur. II/A yapı sınıfında değerlendirilebilecek, 59,99 m2 kuruluk binası açık ve kapalı kısımlardan oluşmakta olup, pimapen çerçeveli ve binaın çatısı trapez sac kaplıdır.

Taşınmaz içerisinde farklı yaşlarda muhtelif meyve ağaçları bulunmakta olup, ağaçların toplam değerinin: 20.250,00 TL olabileceği kanaatindeyiz.

Parselin konumu ve özellikleri dikkate alındığında;

Parselin 1,00 m2'si 1.750,00 TL/m2'den = 2.500,46 m2 x 1.750,00 TL/m2 = 4.375.805,00 TL

111,81 m2 taban alanlı evin değeri = 1.750.500,00 TL

59,99 m2 taban alanlı kuruluk binasının değeri = 364.259,28 TL

Taşınmaz üzerindeki meyve ağaçlarının toplam değeri = 20.250,00 TL

89,96 m2 taban alanlı tek katlı kargir evin ekonomik değeri yoktur.

T O P L A M = 6.510.814,28 TL olabileceği kanaatindeyiz.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02.09.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02543834