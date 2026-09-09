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T.C. TATVAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/285 Esas

DAVALI : M. SIDDIK BOĞA-

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Adres araştırmalarından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve 02/09/2026 tarihli duruşma zabtı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu ve 02/09/2026 tarihli duruşma zaptına ilişkin

-Duruşma günü: 15/10/2026 günü saat: 10:00'e bırakıldığı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın m.139/1-c ve m.144 hükümleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı,

-Bilirkişi Raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

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