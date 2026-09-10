T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/139 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan Taşınmazın

Bulunduğu Yer : Aydın İli, Didim İlçesi, Akyeniköy Mah.

Ada No : 2038

Parsel No : 34

Yüzölçümü : 16841,74 m²

Kamulaştırılan Miktarı :558,82 (Daimi irtifak hakkı)

232,07 m² (Geçici İrtifak hakkı)

Maliki : 1-Mehmet Ali kızı AYŞE KOCAGÖBEK

2-Harun kızı AYŞE ZOLCHOW

3-Harun oğlu CAFER ÇOBAN

4-İlyas kızı CANAN PİERCE

5-Mehmet kızı CEMİLE KORALP

6-İlyas oğlu ELVAN SÖKELİ

7-Harun kızı FATMA SOLMAZ

8-Mehmet Ali kızı HURİ USLU

9-Derviş oğlu İLYAS SÖKELİ

10-Mehmet Ali oğlu MEHMET KORALP

11-Tacettin oğlu MUSTAFA SEVİNÇ

12-Tacettin kızı NERMİN ARPACI

13-Mehmet Ali oğlu ÖMER KORALP

14-Harun kızı SACİDE ÇOBAN

15-Mehmet Ali oğlu SÜLEYMAN KORALP

16-Mehmet Ali kızı TESLİME ÇETİN

17-Mehmet Ail kızı GÜSSÜN SABANCI

18-Mehmet Ali oğlu NİHAT ÇOBAN

Kamulaştırmayı Yapan İdare : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Açılacak Davalarda

Husumetin Yöneltileceği İdare : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Tespit Edilecek Kamulaştırma

Bedelinin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Didim Şubesi

Davaya konu; Aydın ili, Didim ilçesi, Akyeniköy Mahallesi, 2038 ada 34 parsel sayılı taşınmazın, Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş'nin faaliyetleri kapsamında, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 11714-3 sayılı Lüzum Kararı gereğince ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 26.08.2025 tarih ve 0270 sayılı Olur'u ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ilgili maddeleri gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur. 27.08.2026