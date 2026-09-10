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Giriş Tarihi: 11.09.2026 00:00

T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-116-117-118-119-120-

121-123-125-126-128-129-130-131-132-133-136 Esas

MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu taşınmazların yol inşaanı ve emniyet sahası tesisi etmek amacı ile Kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma yapılacağı ve kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup;

a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği,

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.10/07/2026

Dosya Esas No

Davalılar

İl/İlçe

Mahalle

Ada-Parsel

M2

Duruşma Günü

Duruşma Saati

2026/101

Mehmet Can

Mersin/Mut

Narlıdere mahallesi

101 ada 180 parsel

707,89 m² irtifak

04/11/2026

09:20

2026/102

Muzaffer Koç

Mersin/Mut

Narlıdere mahallesi

101 ada 197 parsel

11,10 m² irtifak

04/11/2026

09:40

2026/103

Ayşe Gürbüz

Mersin/Mut

Narlıderemahallesi

101 ada 213 parsel

310,38 m² irtifak

04/11/2026

09:25

2026/104

Ayşe Topuklu ve diğ.

Mersin/Mut

Narlıderemahallesi

101 ada 221 parsel

1,51 m² mülkiyet 134,02 m² irtifak

04/11/2026

09:30

2026/105

Latif Can

Mersin/Mut

Narlıdere mahallesi

101 ada 224 parsel

316,43 m² irtifak

04/11/2026

09:42

2026/106

Hüseyin Mutlu

Ali Mutlu ve diğ.

Mersin/Mut

Narlıdere mahallesi

101 ada 267 parsel

597,9 m² irtifak

04/11/2026

09:50

2026/107

Halil İbrahim Kahrıman

Mersin/Mut

Diştaş mahallesi

101 ada 359 parsel

1.545,79 m² irtifak

04/11/2026

09:35

2026/108

Nebi Kahrıman

Mersin/Mut

Diştaş mahallesi

101 ada 362 parsel

425,5 m² irtifak

04/11/2026

09:55

2026/109

Bekir Şahin ve diğ.

Mersin/Mut

Diştaş mahallesi

101 ada 378 parsel

2035,31 m² irtifak m²

04/11/2026

10:00

2026/110

Apdullah Şahin

Mersin/Mut

Diştaş mahallesi

101 ada 405 parsel

67,90 m² irtifak

04/11/2026

10:20

2026/111

Kerim Mehmet Yasin

Mersin/Mut

Kayaönü mahallesi

101 ada 483 parsel

1394,63 m² irtifak

04/11/2026

10:25

2026/112

Ayşe Gündoğdu ve diğ.

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 488 parsel

235,49 m² irtifak

04/11/2026

10:30

2026/113

Ümit Bülbül

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 508 parsel

6,25 m² mülkiyet 147,31 m² irtifak

04/11/2026

10:40

2026/114

Duran Bayram

Mersin/Mut

Kayaönü mahallesi

101 ada 510 parsel

713,98 m² irtifak

04/11/2026

10:05

2026/116

Durmuş Bayram ve diğ.

Mersin/Mut

Kayaönü mahallesi

101 ada 516 parsel

10,64 m² irtifak

04/11/2026

10:35

2026117

Aliye Yığılı ve diğ.

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 539 parsel

2,04 m² mülkiyet 137,26 m² irtifak

04/11/2026

11:00

2026/118

Mehmet Ali Evcil

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 541 parsel

24,48 m² mülkiyet 351,21 m² irtifak

04/11/2026

11:05

2026/119

Mehmet Doğan

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 545 parsel

14,43 m² mülkiyet 730,92 m² irtifak

04/11/2026

11:10

2026/120

Ahmet Çatık ve diğ.

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 565 parsel

48,79 m² mülkiyet 2045,75 m² irtifak

04/11/2026

10:50

2026/121

Saliha Coşkun ve diğ.

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 570 parsel

1763,25 m² irtifak

04/11/2026

10:55

2026/123

Mehmet Doğan

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 933 parsel

8,41 m² mülkiyet 262,20 irtifak

04/11/2026

11:15

2026/125

Şahin Avcı

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 1144 parsel

866,04 irtifak

04/11/2026

10:10

2026/126

Muammer Kayır

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 1148 parsel

8,96 m² irtifak

04/11/2026

11:25

2026/128

İbrahim Doğan ve diğ.

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 1236 parsel

12,50 m² mülkiyet 1011,56 m² irtifak

04/11/2026

10:45

2026/129

Elif Doğan

Mersin/Mut

Geçimli mahallesi

101 ada 1237 parsel

6,25 m² mülkiyet 1106,84 m² irtifak

04/11/2026

11:30

2026/130

Duran Duranal ve diğ.

Mersin/Mut

Diştaş mahallesi

101 ada 2005 parsel

9,52 m² mülkiyet 925,38 m² irtifak

04/11/2026

11:35

2026/131

Aydın Gürbüz

Mersin/Mut

Diştaş mahallesi

101 ada 2008 parsel

191,27 m² irtifak

04/11/2026

11:40

2026/132

Zeynep Çelik

Mersin/Mut

Diştaş mahallesi

101 ada 2010 parsel

321,85 m² irtifak

04/11/2026

10:15

2026/133

Fatma Gezer

Mersin/Mut

Diştaş mahallesi

101 ada 2018 parsel

1570,28 m² irtifak

04/11/2026

11:45

2026/136

Hakan Uçar

Mersin/Mut

Diştaş mahallesi

101 ada 2938 parsel

225,27 m² irtiak

04/11/2026

11:50

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