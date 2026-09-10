Giriş Tarihi: 11.09.2026 00:00
T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-116-117-118-119-120-
121-123-125-126-128-129-130-131-132-133-136 Esas
MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu taşınmazların yol inşaanı ve emniyet sahası tesisi etmek amacı ile Kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma yapılacağı ve kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup;
a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,
b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği,
c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;
d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;
Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.10/07/2026
|
Dosya Esas No
|
Davalılar
|
İl/İlçe
|
Mahalle
|
Ada-Parsel
|
M2
|
Duruşma Günü
|
Duruşma Saati
|
2026/101
|
Mehmet Can
|
Mersin/Mut
|
Narlıdere mahallesi
|
101 ada 180 parsel
|
707,89 m² irtifak
|
04/11/2026
|
09:20
|
2026/102
|
Muzaffer Koç
|
Mersin/Mut
|
Narlıdere mahallesi
|
101 ada 197 parsel
|
11,10 m² irtifak
|
04/11/2026
|
09:40
|
2026/103
|
Ayşe Gürbüz
|
Mersin/Mut
|
Narlıderemahallesi
|
101 ada 213 parsel
|
310,38 m² irtifak
|
04/11/2026
|
09:25
|
2026/104
|
Ayşe Topuklu ve diğ.
|
Mersin/Mut
|
Narlıderemahallesi
|
101 ada 221 parsel
|
1,51 m² mülkiyet 134,02 m² irtifak
|
04/11/2026
|
09:30
|
2026/105
|
Latif Can
|
Mersin/Mut
|
Narlıdere mahallesi
|
101 ada 224 parsel
|
316,43 m² irtifak
|
04/11/2026
|
09:42
|
2026/106
|
Hüseyin Mutlu
Ali Mutlu ve diğ.
|
Mersin/Mut
|
Narlıdere mahallesi
|
101 ada 267 parsel
|
597,9 m² irtifak
|
04/11/2026
|
09:50
|
2026/107
|
Halil İbrahim Kahrıman
|
Mersin/Mut
|
Diştaş mahallesi
|
101 ada 359 parsel
|
1.545,79 m² irtifak
|
04/11/2026
|
09:35
|
2026/108
|
Nebi Kahrıman
|
Mersin/Mut
|
Diştaş mahallesi
|
101 ada 362 parsel
|
425,5 m² irtifak
|
04/11/2026
|
09:55
|
2026/109
|
Bekir Şahin ve diğ.
|
Mersin/Mut
|
Diştaş mahallesi
|
101 ada 378 parsel
|
2035,31 m² irtifak m²
|
04/11/2026
|
10:00
|
2026/110
|
Apdullah Şahin
|
Mersin/Mut
|
Diştaş mahallesi
|
101 ada 405 parsel
|
67,90 m² irtifak
|
04/11/2026
|
10:20
|
2026/111
|
Kerim Mehmet Yasin
|
Mersin/Mut
|
Kayaönü mahallesi
|
101 ada 483 parsel
|
1394,63 m² irtifak
|
04/11/2026
|
10:25
|
2026/112
|
Ayşe Gündoğdu ve diğ.
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 488 parsel
|
235,49 m² irtifak
|
04/11/2026
|
10:30
|
2026/113
|
Ümit Bülbül
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 508 parsel
|
6,25 m² mülkiyet 147,31 m² irtifak
|
04/11/2026
|
10:40
|
2026/114
|
Duran Bayram
|
Mersin/Mut
|
Kayaönü mahallesi
|
101 ada 510 parsel
|
713,98 m² irtifak
|
04/11/2026
|
10:05
|
2026/116
|
Durmuş Bayram ve diğ.
|
Mersin/Mut
|
Kayaönü mahallesi
|
101 ada 516 parsel
|
10,64 m² irtifak
|
04/11/2026
|
10:35
|
2026117
|
Aliye Yığılı ve diğ.
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 539 parsel
|
2,04 m² mülkiyet 137,26 m² irtifak
|
04/11/2026
|
11:00
|
2026/118
|
Mehmet Ali Evcil
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 541 parsel
|
24,48 m² mülkiyet 351,21 m² irtifak
|
04/11/2026
|
11:05
|
2026/119
|
Mehmet Doğan
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 545 parsel
|
14,43 m² mülkiyet 730,92 m² irtifak
|
04/11/2026
|
11:10
|
2026/120
|
Ahmet Çatık ve diğ.
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 565 parsel
|
48,79 m² mülkiyet 2045,75 m² irtifak
|
04/11/2026
|
10:50
|
2026/121
|
Saliha Coşkun ve diğ.
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 570 parsel
|
1763,25 m² irtifak
|
04/11/2026
|
10:55
|
2026/123
|
Mehmet Doğan
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 933 parsel
|
8,41 m² mülkiyet 262,20 irtifak
|
04/11/2026
|
11:15
|
2026/125
|
Şahin Avcı
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 1144 parsel
|
866,04 irtifak
|
04/11/2026
|
10:10
|
2026/126
|
Muammer Kayır
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 1148 parsel
|
8,96 m² irtifak
|
04/11/2026
|
11:25
|
2026/128
|
İbrahim Doğan ve diğ.
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 1236 parsel
|
12,50 m² mülkiyet 1011,56 m² irtifak
|
04/11/2026
|
10:45
|
2026/129
|
Elif Doğan
|
Mersin/Mut
|
Geçimli mahallesi
|
101 ada 1237 parsel
|
6,25 m² mülkiyet 1106,84 m² irtifak
|
04/11/2026
|
11:30
|
2026/130
|
Duran Duranal ve diğ.
|
Mersin/Mut
|
Diştaş mahallesi
|
101 ada 2005 parsel
|
9,52 m² mülkiyet 925,38 m² irtifak
|
04/11/2026
|
11:35
|
2026/131
|
Aydın Gürbüz
|
Mersin/Mut
|
Diştaş mahallesi
|
101 ada 2008 parsel
|
191,27 m² irtifak
|
04/11/2026
|
11:40
|
2026/132
|
Zeynep Çelik
|
Mersin/Mut
|
Diştaş mahallesi
|
101 ada 2010 parsel
|
321,85 m² irtifak
|
04/11/2026
|
10:15
|
2026/133
|
Fatma Gezer
|
Mersin/Mut
|
Diştaş mahallesi
|
101 ada 2018 parsel
|
1570,28 m² irtifak
|
04/11/2026
|
11:45
|
2026/136
|
Hakan Uçar
|
Mersin/Mut
|
Diştaş mahallesi
|
101 ada 2938 parsel
|
225,27 m² irtiak
|
04/11/2026
|
11:50
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02545854