T.C. MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-116-117-118-119-120-

121-123-125-126-128-129-130-131-132-133-136 Esas

MUT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN VE DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ; Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş vekili aşağıda parsel, maliki ve kamulaştırma miktarı gösterilen taşınmazların tapuda davalı/davalılar adına kayıtlı olduğunu taşınmazların yol inşaanı ve emniyet sahası tesisi etmek amacı ile Kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma yapılacağı ve kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kayıtlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup;

a) 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince mahkememizce yapılacak olan tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerine hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği,

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı;

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize bildirmeleri gereği;

Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 2942 Sayılı Kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.10/07/2026

Dosya Esas No Davalılar İl/İlçe Mahalle Ada-Parsel M2 Duruşma Günü Duruşma Saati

2026/101 Mehmet Can Mersin/Mut Narlıdere mahallesi 101 ada 180 parsel 707,89 m² irtifak 04/11/2026 09:20 2026/102 Muzaffer Koç Mersin/Mut Narlıdere mahallesi 101 ada 197 parsel 11,10 m² irtifak 04/11/2026 09:40 2026/103 Ayşe Gürbüz Mersin/Mut Narlıderemahallesi 101 ada 213 parsel 310,38 m² irtifak 04/11/2026 09:25 2026/104 Ayşe Topuklu ve diğ. Mersin/Mut Narlıderemahallesi 101 ada 221 parsel 1,51 m² mülkiyet 134,02 m² irtifak 04/11/2026 09:30 2026/105 Latif Can Mersin/Mut Narlıdere mahallesi 101 ada 224 parsel 316,43 m² irtifak 04/11/2026 09:42 2026/106 Hüseyin Mutlu Ali Mutlu ve diğ. Mersin/Mut Narlıdere mahallesi 101 ada 267 parsel 597,9 m² irtifak 04/11/2026 09:50 2026/107 Halil İbrahim Kahrıman Mersin/Mut Diştaş mahallesi 101 ada 359 parsel 1.545,79 m² irtifak 04/11/2026 09:35 2026/108 Nebi Kahrıman Mersin/Mut Diştaş mahallesi 101 ada 362 parsel 425,5 m² irtifak 04/11/2026 09:55 2026/109 Bekir Şahin ve diğ. Mersin/Mut Diştaş mahallesi 101 ada 378 parsel 2035,31 m² irtifak m² 04/11/2026 10:00 2026/110 Apdullah Şahin Mersin/Mut Diştaş mahallesi 101 ada 405 parsel 67,90 m² irtifak 04/11/2026 10:20 2026/111 Kerim Mehmet Yasin Mersin/Mut Kayaönü mahallesi 101 ada 483 parsel 1394,63 m² irtifak 04/11/2026 10:25 2026/112 Ayşe Gündoğdu ve diğ. Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 488 parsel 235,49 m² irtifak 04/11/2026 10:30 2026/113 Ümit Bülbül Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 508 parsel 6,25 m² mülkiyet 147,31 m² irtifak 04/11/2026 10:40 2026/114 Duran Bayram Mersin/Mut Kayaönü mahallesi 101 ada 510 parsel 713,98 m² irtifak 04/11/2026 10:05 2026/116 Durmuş Bayram ve diğ. Mersin/Mut Kayaönü mahallesi 101 ada 516 parsel 10,64 m² irtifak 04/11/2026 10:35 2026117 Aliye Yığılı ve diğ. Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 539 parsel 2,04 m² mülkiyet 137,26 m² irtifak 04/11/2026 11:00 2026/118 Mehmet Ali Evcil Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 541 parsel 24,48 m² mülkiyet 351,21 m² irtifak 04/11/2026 11:05 2026/119 Mehmet Doğan Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 545 parsel 14,43 m² mülkiyet 730,92 m² irtifak 04/11/2026 11:10 2026/120 Ahmet Çatık ve diğ. Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 565 parsel 48,79 m² mülkiyet 2045,75 m² irtifak 04/11/2026 10:50 2026/121 Saliha Coşkun ve diğ. Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 570 parsel 1763,25 m² irtifak 04/11/2026 10:55 2026/123 Mehmet Doğan Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 933 parsel 8,41 m² mülkiyet 262,20 irtifak 04/11/2026 11:15 2026/125 Şahin Avcı Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 1144 parsel 866,04 irtifak 04/11/2026 10:10 2026/126 Muammer Kayır Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 1148 parsel 8,96 m² irtifak 04/11/2026 11:25 2026/128 İbrahim Doğan ve diğ. Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 1236 parsel 12,50 m² mülkiyet 1011,56 m² irtifak 04/11/2026 10:45 2026/129 Elif Doğan Mersin/Mut Geçimli mahallesi 101 ada 1237 parsel 6,25 m² mülkiyet 1106,84 m² irtifak 04/11/2026 11:30 2026/130 Duran Duranal ve diğ. Mersin/Mut Diştaş mahallesi 101 ada 2005 parsel 9,52 m² mülkiyet 925,38 m² irtifak 04/11/2026 11:35 2026/131 Aydın Gürbüz Mersin/Mut Diştaş mahallesi 101 ada 2008 parsel 191,27 m² irtifak 04/11/2026 11:40 2026/132 Zeynep Çelik Mersin/Mut Diştaş mahallesi 101 ada 2010 parsel 321,85 m² irtifak 04/11/2026 10:15 2026/133 Fatma Gezer Mersin/Mut Diştaş mahallesi 101 ada 2018 parsel 1570,28 m² irtifak 04/11/2026 11:45 2026/136 Hakan Uçar Mersin/Mut Diştaş mahallesi 101 ada 2938 parsel 225,27 m² irtiak 04/11/2026 11:50