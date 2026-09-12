Örnek No:54*

T.C.

EŞME

İCRA DAİRESİ

2026/41 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/41 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 375.000,00 1 Taşıt 64abf197 Plakalı , 2005 Model , FORD Marka , TRANSİT 350 L VAN Tipli , 4S75515 Motor No'lu , NM0LXXTTFL4S75515 Şasi No'lu

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:03

07/09/2026

(İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02547638