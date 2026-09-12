Giriş Tarihi: 13.09.2026 00:00
Örnek No:54*
T.C.
EŞME
İCRA DAİRESİ
2026/41 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/41 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|375.000,00
|1
|Taşıt
|64abf197 Plakalı , 2005 Model , FORD Marka , TRANSİT 350 L VAN Tipli , 4S75515 Motor No'lu , NM0LXXTTFL4S75515 Şasi No'lu
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:03
07/09/2026
(İİK m.114/4)
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