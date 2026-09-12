T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, İsmetpaşa Mahalle/köy, 6516 Ada, 1 Parsel, Satışa Konu Taşınmaz Silivri İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Çobanyıldızı Caddesinden ayrılan Evren Sokakta, tapunun 6516 ada, 1 parsel numarasına kayıtlı ve Evren Sokaktan 32 dış kapı numarası alan 779,99m2 miktarlı kayden Arsa, mahallen kargir binanın 1/2 hissesi niteliğindedir. keşif tarihi itibari ile Zemin kat+2 normal kat+ çatı katlı, Betonarme Kargir tarzda, inşaa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, toplam 3 ayrı birbirinden bağımsız yaşam alanı bulunan konut amaçlı kullanılan bina olduğu görülmüştür.Bina yaşı takribi 15-20 yıl arasındadır. Zemin Kat:2 Bölümlü depo+ Yaşam alanı olarak kullanılan Salon+2 Oda+Mutfak+1 WC Banyo +Antre 1.Normal Kat:1 Oda ?Mutfak+WC (Banyo)-Balkon+Salon 2.Normal Kat:2 Oda Salon+Balkon+WC (Banyo) Çatı Katı:Teras+Mutfak+WC (Banyo)+2 Oda+Salon ibarettir.Yapı tescilsiz olup, oturum alanı 159,91 m² gelmektedir. Arsa alanı 799,99 m² olup, kendi aralarında fiili taksim yaparak arsayı ikiye bölerek, yapı arsanın batı tarafına yapılmıştır. Mesken olarak kullanılan yapı 32 dış kapı numarası almış ve zemin + 2 normal kat + çatı olmak üzere toplam 4 katlıdır. İki normal kat ve çatı katı içten merdivenli ikiz tribleks mesken olarak kullanılmaktadır.Zemin katta ayrı bir yaşam alanı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazda bulunan yaşam alanlarının pencereleri PVC ve ısıcamlı, ahşap iç kapılı, zeminler seramik ve parke kaplı, mutfakta sabit tezgah üstü ahşap dolaplı, oda duvarları sıvalı ve boyalıdır. Doğalgaz bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz her türlü alt yapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.Taşınmaza ulaşım kolay ve zahmetsizdir. Davalı taşınmaz, Denize 7,4 km, Silivri Kaymakamlığa 20,5 km, D-100 karayoluna 1,3 km, TEM otoyolu bağlantı kavşağına 14,8 km kuş uçuşu mesafededir.DEVAMI İÇİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA BAKINIZ... TAŞINMAZIN 1/2 HİSSESİ SATILACAKTIR.

Adresi : İsmetpaşa Mahallesi Merkezi İçinde Bulunan Çobanyıldızı Caddesinden Ayrılan Evren Sokakta Ve Bu Sokaktan 32 Dış Kapı Numarası Alan Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 779,99 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı T.C. Silivri Belediye Başkanlığı internet sitesinden edinilen bilgilere göre; davalı taşınmazın olduğu bölgedeki imar durum bilgisi; 1992 tasdik tarihli, 1/1000 uygulama imar planı olup ayrık nizam 4 kat imarlı konut alanında kalmaktadır. Üzerindeki yapı oturum alanı 159,91 m² gelmektedir.

Kıymeti : 10.915.873,80 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİDİR

14/07/2026 Tarih ve 34791 Yevmiye numarası ile AİLE KONUTU ŞERHİ işlenmiştir.