İHALE İLANI

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1. İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Pursaklar Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Pursaklar/Ankara

c) Telefon numarası : 444 9 709

ç) Elektronik posta adresi : sinankuplay@pursaklar.bel.tr.

d) İlgili personel : Sinan KUPLAY - Ümit Gökay BAŞ – İbrahim HAMZAOĞLU

1.2. İstekliler, ihaleler ile ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2. İhale konusu işe ilişkin bilgiler;

2.1. İhalenin konusu;

Sıra No Mahallesi Kiraya Verilecek Yer Vasfı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi-Saati İhale Usulü 1 Merkez Pursaklar 95446 ada 2 parselde bulunan 600,00 m² büyüklüğündeki düğün salonunun 5 (beş) yıllığına kira verilmesi, Düğün Salonu 17.735.944,80 TL + K.D.V. 532.078,34 TL 01.10.2026 – 10:00 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi 2 Merkez Pursaklar İlçesi İstikal Caddesi No:19 adresindeki 450,00 m² büyüklüğündeki kafeteryanın 5 (beş) yıllığına kira verilmesi, Kafeterya 6.629.972,40 TL + K.D.V. 198.899,17 TL 01.10.2026 – 10:15 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi 3 Saray Osman Gazi Pursaklar 98004 ada 1 parselin kuzeyinde kalan park alanında 4,00 m² büyüklüğündeki bankamatik (atm) yerinin 3 yıllığına kiraya verilmesi Atm 324.000,00 TL 9.720,00 TL 01.10.2026 – 10:30 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi

2.2. Kiraya verilecek alanların ihale şartnamesi Pursaklar Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir.

2.3. İhaleye ait (varsa) diğer bilgiler: İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

2.4. İhalenin yapılacağı adres: Tevfik İleri Mahallesi Emek Caddesi No:8 Kat:1 Encümen Toplantı Odası Pursaklar/Ankara

3.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1.İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa mail numarası belgeye eklenecektir. ),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,

3.3. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( yazılı olarak ),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış geçici teminat mektubu,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

4. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

5. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

6. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

7. İlanda belirtilmeyen hususlar konusunda şartname hükümleri geçerlidir.

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