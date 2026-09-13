Giriş Tarihi: 14.09.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 00:30
ŞAHİNBEY İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞIN'DAN
GAZİANTEP
Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 14 adet arsanın satış ihalesidir.
|
Sıra No
|
Mahalle
|
Ada
|
Parsel
|
Alan
|
İmar Durumu
|
m² Fiyatı
|
Muhammen Bedel
|
Geçici Teminat Bedeli (%3)
|
İhale Saati
|
1
|
ABDULHAMİDHAN
|
6768
|
2
|
1.876,42 m²
|
A-4/Taks:0.35-Kaks:1.55
|
12.500
|
23.455.250
|
703.658
|
14:00
|
2
|
ABDULHAMİDHAN
|
6768
|
3
|
1.883,47 m²
|
A-4/Taks:0.35-Kaks:1.55
|
12.500
|
23.543.375
|
706.301
|
14:05
|
3
|
ETİLER
|
9275
|
6
|
2.076,20 m²
|
BL-5 / TAKS:0.50-KAKS:2.00 TİCK
|
12.500
|
25.952.500
|
778.575
|
14:10
|
4
|
GÜZELVADİ
|
6173
|
14
|
2.879,00 m²
|
E:1,50-Hmax=8 Kat
|
6.500
|
18.713.500
|
561.405
|
14:15
|
5
|
K.KIZILHİSAR
|
1016
|
7
|
1.691,32 m²
|
A-3/TAKS:0.35-KAKS:1.35
|
11.500
|
19.450.180
|
583.505
|
14:20
|
6
|
KAHVELİPINAR
|
7787
|
12
|
2.500,00 m²
|
E:1,50-Yençok=8 Kat
|
10.000
|
25.000.000
|
750.000
|
14:25
|
7
|
KAHVELİPINAR
|
7787
|
13
|
2.547,56 m²
|
E:1,50-Yençok=8 Kat
|
10.000
|
25.475.600
|
764.268
|
14:30
|
8
|
KAHVELİPINAR
|
8141
|
3
|
3.823,61 m²
|
BL-6 / TAKS:0.50-KAKS:2.00
|
11.000
|
42.059.710
|
1.261.791
|
14:35
|
9
|
KAHVELİPINAR
|
8149
|
7
|
6.876,79 m²
|
BL-6 / TAKS:0.50-KAKS:2.00
|
11.000
|
75.644.690
|
2.269.341
|
14:40
|
10
|
KAHVELİPINAR
|
10701
|
12
|
4.794,79 m²
|
E:1,50-Yençok=8 Kat
|
10.000
|
47.947.900
|
1.438.437
|
14:45
|
11
|
MAVİKENT
|
327
|
14
|
4.218,29 m²
|
Taks:0,25-Kaks:1.50/Yençok=10 Kat
|
15.000
|
63.274.350
|
1.898.231
|
14:50
|
12
|
MAVİKENT
|
333
|
31
|
5.706,10 m²
|
Taks:0,25-Kaks:1,50/Yençok=10 Kat
|
15.000
|
85.591.500
|
2.567.745
|
14:55
|
13
|
SAVCILI
|
9271
|
1
|
2.710,72 m²
|
BL-5 / TAKS:0.50-KAKS:2.00 TİCK
|
12.500
|
33.884.000
|
1.016.520
|
15:00
|
14
|
YAMAÇTEPE
|
8571
|
3
|
2.250,04 m²
|
AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI (A+LPG)/E:0,35-Yençok=7,50
|
50.000
|
112.502.000
|
3.375.060
|
15:05
NOT: İmar planı ve plan notları ile ilgili tüm bilgiler Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nden öğrenilebilir.
2. İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu taşınmazların ihalesi 25/09/2026 Cuma günü Saat 14:00'da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 24/09/2026 Perşembe günü Saat 16:00' a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:
İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 500,00 (Beşyüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)
5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.
İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.
İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını aynı günün mesai bitimine kadar tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.
6. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
7. İSTENİLEN BELGELER:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
İÇ ZARF
Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)
Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,
İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.
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